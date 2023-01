Laatste negen jaren zijn de warmste ooit, sinds begin van de temperatuurmetingen

door

De NASA heeft deze week de globale temperatuurgegevens van 2022 bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de laatste negen jaren de warmste ooit zijn, sinds de start van de temperatuurmetingen in 1880. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie staat 2022 op plek 5 van de warmste jaren, gelijk met 2015, en was de gemiddelde temperatuur op aarde 0,89 °C boven het klimaatgemiddelde, welke gebaseerd is op de periode 1951-1980. Ten opzichte van het gemiddelde in de 19e eeuw was 2022 1,11 °C warmer. De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), het Amerikaanse KNMI zeg maar, plaatst 2022 op plaats 6, zij hanteert een iets andere methodiek. Dát 2022 nog zo hoog staat in de ranglijst van warmste jaren is opmerkelijk, want 2022 vormde ook het derde opeenvolgende jaar dat er een La Niña plaatsvond, de tegenhanger van een El Nino, een fenomeen in de Stille Oceaan dat zorgt voor een globaal afkoelend effect. La Niña zou de temperatuur met 0,06 °C omlaag hebben gebracht en zonder dat effect zou 2022 op plek 2 zijn terechtgekomen.

Hieronder een rijtje Astroblogs over de temperatuurrecords van afgelopen jaren:

Bron: NASA.

