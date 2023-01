Nu heeft ook Webb de stofschijf waargenomen rondom AU Microscopii

door

Dat de rode dwergster AU Microscopii omringd wordt door een stofschijf was al bekend, maar nu heeft de Webb ruimtetelescoop die schijf zeer gedetailleerd in beeld gebracht. De ster staat op 32 lichtjaar afstand in het zuidelijke sterrenbeeld Microscopium. Hij is zo’n 23 miljoen jaar oud. De formatie van planeten duurt naar schatting zo’n tien miljoen jaar, dus de fase van planeetvorming moet achter hem liggen. Eerder was al bekend dat er in de stofschijf twee planeten voorkomen, AU Mic b en c. Botsingen tussen overgebleven planetesimalen, de voorlopers van de planeten, moeten tot een verhoogde stofproductie hebben geleid. Die botsingen gaan nog steeds door, dus de stofschijf zal blijven worden gevoed met nieuw, vers stof, vergelijkbaar met het stof in het zonnestelsel, dat ’s nachts zichtbaar is als het zodiakale licht. De stofschijf van AU Mic is nu bestudeerd met Webb’s Near-Infrared Camera (NIRCam) en wel door een team van Josh Schlieder (NASA’s Goddard Space Flight Center). De coronagraaf van NIRCam kan het sterlicht blokkeren en daarmee wordt de nabije stofschijf beter zichtbaar. Webb kon de schijf tot een afstand van 460 miljoen km (5 AU) van de ster zien, da’s pakweg de afstand zon-Jupiter.

Het team ontdekte dat de schijf helderder was bij de kortere golflengte, of ‘blauwer’, wat waarschijnlijk betekent dat hij veel fijn stof bevat dat efficiënter is in het verstrooien van kortere golflengten van licht. Deze vondst komt overeen met de resultaten van eerdere onderzoeken, waaruit bleek dat de stralingsdruk van AU Mic – in tegenstelling tot die van zwaardere sterren – niet sterk genoeg zou zijn om fijn stof uit de schijf te stoten. Bron: Phys.org.

