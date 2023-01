Chandra brengt superzware zwarte gaten in XBONG’s in beeld

door

Een nieuwe speurtocht gemaakt met de Chandra röntgenruimtetelescoop van de NASA heeft honderden nieuwe superzware zwarte gaten ‘aan het licht gebracht’. Het gaat om zwarte gaten die zich verborgen hielden in sterrenstelsels die in het visuele deel van het spectrum erg zwak zijn, maar die sterk stralen in het röntgengedeelte. Ze noemen die stelsels “XBONGs”, dat in het Engels staat voor X-ray bright, optically normal galaxies. In de eerste 15 jaar van z’n missie heeft men de zogeheten ‘Chandra Source Catalog’ opgesteld en toen men de stelsels daarin vergeleek met de gegevens van de ‘Sloan Digital Sky Survey’ (SDSS), die juist in het optische deel kijkt, kwam men op maar liefst 817 kandidaat-XBONG’s, tien keer zoveel als men vóór Chandra kende. Nader onderzoek aan de XBONG’s liet zien dat ongeveer de helft in het bezit was van een superzwaar zwart gat in het centrum, welke zich visueel verborgen hield. Men denkt dat al deze zwarte gaten, die miljoenen of zelfs miljarden keren zo zwaar als de zon kunnen zijn, zich schuilhouden in een dikke cocon van gas en stof, eentje waar visueel licht niet doorheen kan dringen, maar röntgenstraling wel.

Met NASA’s Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE) kon men bevestigen dat de helft van de XBONG’s in het bezit is van een verborgen superzwaar zwart gat. De afstand van de gevonden zwarte gaten varieert tussen de 550 miljoen en 7,8 miljard lichtjaar ver weg. Hieronder een video over de XBONG’s.

Bron: Harvard.

