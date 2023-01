Nieuwe catalogus Melkwegvlak toont maar liefst… 3,32 miljard objecten

door

Laat ik nou denken dat de derde datarelease (DR3) van Gaia met 1,8 miljard sterren in de melkweg al gigantisch was. Maar de deze week gepubliceerde catalogus van de tweede Dark Energy Camera Plane Survey (DECaPS2) overtreft Gaia en komt bijna met een verdubbeling ervan. De catalogus bevat maar liefst 3,32 miljard (!) objecten in het vlak van de Melkweg, van sterren, stervormingsgebieden en donkere wolken van gas en stof. Allemaal in beeld gebracht met de 520 megapixel Dark Energy Camera (DEC) van het Cerro Tololo Inter-American Observatorium in Chili, een camera die gemaakt is om meer te weten te komen over donkere energie in het heelal. Voor DECaPS2 werden met DEC gedurende twee jaar maar liefst 21.400 individuele opnames gemaakt, hetgeen maar liefst 10 terabyte aan gegevens opleverde. DECaPS2 is daarmee de grootste astronomische catalogus die verschenen is, voor de hardcoreliefhebbers van data is alles hier te vinden.

DEC is verbonden aan de Víctor M. Blanco 4-meter Telescoop, op 2200 meter hoogte op de berg Cerro Tololo in Chili. In 2017 werd de eerste set gegevens vrijgegeven en nu dus de tweede set, welke een gebied aan de hemel beslaat van 130° lengte, dat is pakweg 13.000 keer de Volle Maan. Hemelobjecten in het platte vlak van de Melkweg in beeld brengen is lastig, niet alleen omdat veel objecten als sterren en gas- en stofwolken gzien vanaf de aarde achter elkaar staan, maar ook omdat er veel verduisterende stofwolken zijn, die het licht van erachter liggende objecten verhinderen. Door te kijken in het infrarode deel van het spectrum en door het gebruik van een nieuwe techniek om gegevens te verwerken kon men die problemen oplossen en meer objecten fotograferen.

Meer informatie is te vinden in het vakartikel “The Dark Energy Camera Plane Survey 2 (DECaPS2): More Sky, Less Bias, and Better Uncertainties” dat zal verschijnen in Astrophysical Journal Supplement.

Bron: NOIRLab.

