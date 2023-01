Probeer zondagavond de samenstand van Venus en Saturnus te bekijken, maandag komt de maan er nog bij

door

Zondagavond is er een conjunctie (samenstand) van de twee planeten Venus en Saturnus. Beiden staan in het sterrenbeeld Steenbok. De dichtste nadering vindt om 23:15 plaats, bij ons is dat helaas onder de horizon. De samenstand is te zien rond 18:15 uur, of op 23 januari rond 17:45 uur. De twee objecten staan in het eerste geval in het zuidwesten, circa 7° boven de horizon, op een afstand van 25′ van elkaar (ter vergelijking: de Volle Maan is 30′ groot). In het tweede geval staan de twee hemellichamen boven de zuidwestelijke horizon, op een hoogte van circa 10°, zo’n 56′ van elkaar vandaan. De helderheid van Venus is nu -3,9m, die van Saturnus is +1m. Mogelijk heb je een verrekijker of kleine telescoop nodig om het goed te kunnen zien, met name om Saturnus te zien, die vijf magnituden zwakker is dan Venus. Saturnus staat dan 1,4 miljard km van ons vandaan, Venus 109 miljoen km. Op maandag 23 januari komt de maan er bij, een smalle maansikkel (5% van het maanoppervlak is verlicht) die rond 17.30 uur 4,2° ten zuiden van Venus staat. Let wel: de samenstand is met veel moeite te zien, de zon staat slechts 3° onder de horizon.

Bron: Hemel.waarnemen.com + Sterrengids 2023.

