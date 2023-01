En hoppa: nog een bruine dwerg ontdekt mét een compagnon

door

Ik had het eerder vandaag over de bruine dwerg HIP 21152 B, die recent ontdekt is en die draait om de op de zon lijkende ster HIP 21152 in de Hyaden. De meeste bruine dwergen – mislukte sterren worden ze ook wel genoemd – dolen alleen door het heelal, slechts een paar procent heeft een compagnon. En wat gebeurt er: recent is door sterrenkundigen van de Universiteit van Leicester opnieuw een bruine dwerg mét compagnon ontdekt. Het gaat om het SDSS J222551.65+001637.7AB systeem, dat bestudeerd is met de Gemini North’s Near-Infrared Imager (NIRI) camera en de Near-Infrared Spectrograph (GNIRS), Gemini is de 8,1 meter telescoop op Hawaï. Dit keer is het geen bruine dwerg die om een zonachtige ster draait, maar eentje bij een witte dwerg – op de foto hierboven zie je het duo.

De witte dwerg blijkt uit de metingen een oppervlaktetemperatuur van pakweg 11.000K te hebben, da’s bijna het dubbele van dat van de zon (5700K). De bruine dwerg daarentegen is van spectraaltype L4 met een temp[eratuur van ‘slechts’ 1800K. Niet voor niets dat de auteur van de Astrobites (zie bron) spreekt van een ‘Dance of Fire and Ice’, hé dat lijkt op A Song of Ice and Fire van George R. R. Martin, dat aan de basis staat van Game of Thrones.

De bruine dwerg SDSS J222551.65+001637.7B heeft een massa tussen de 25 en 53 Jupitermassa’s, dus vergelijkbaar met de bruine dwerg waar ik het eerder over had. De afstand tussen de witte en bruine dwerg bedraagt 207 AE, 207 keer de afstand tussen aarde en zon, da’s 30 miljard km. Men denkt dat de twee dwergen vroeger dichter bij elkaar waren, maar langzaam uit elkaar zijn geraakt. Verder onderzoek moet duidelijk maken hoe dit systeem precies ontstaan is en hoe de twee compagnons geworden zijn zoals ze nu zijn. Hier is het vakartikel, dat gereed is voor publicatie in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Bron: Astrobites.

