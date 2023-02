NASA en ESA’s ‘eyes on the sky’..terugblik op enkele bijzondere aardscheerders en DART

door

NASA heeft de trajecten van alle aardscheerders na het einde van de eeuw geschat. Volgens NASA loopt de aarde de komende 100 jaar geen enkel gevaar door een apocalyptische asteroïdebotsing. Maar enkele grotere inslagen zijn er wel recent geweest. In maart 2021 explodeerde een meteoor boven Vermont met een kracht van 200 kg TNT. En er was de enorme explosie van een meteoor in 2013 boven Tsjeljabinsk, Rusland, met een geschatte kracht van 500 kg TNT (t.v. de Hiroshima-bom had een geschatte kracht van 15 kg TNT). In Tsjeljabinsk liepen 1500 mensen verwondingen op. China heeft ook plannen voor een asteroïde-deflectiemissie. Door 23 LM 5-raketten in de asteroïde Bennu te schieten – die tussen 2175 en 2199 binnen 7,4 miljoen kilometer van de baan van de aarde zal slingeren – hoopt het land de ruimterots af te leiden van een potentieel catastrofale inslag met onze planeet. Zie ook deze Astroblog over China’s eigen ‘DART’-missie.



