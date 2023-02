Russische KOSMOS 2499 satelliet voor de tweede keer in stukken uiteengevallen

door

Volgens het 18e Space Defense Squadron van de US Space Force (USSF) is de Russische KOSMOS 2499 satelliet vorige maand uiteengevallen in verschillende brokstukken. Het uiteenvallen van de satelliet gebeurde op 4 januari door nog onduidelijke oorzaak. De militaire dienst zegt dat ze nadien 85 brokstukken van de satelliet in de gaten houden, die zich bevinden op een hoogte van 1169 km, aldus hun tweet van 7 februari j.l.:

#18SDS has confirmed the breakup of COSMOS 2499 (#39765, 2014-028E) – occurred Jan 4, 2023 at appx 0357 UTC. Tracking 85 associated pieces at est 1169 km altitude – analysis ongoing. #spacedebris #space @SpaceTrackOrg @US_SpaceCom @ussfspoc — 18th Space Defense Squadron (@18thSDS) February 7, 2023

Het is niet voor het eerst dat de KOSMOS 2499 in delen uiteenvalt, want een eerste keer gebeurde dat al op 23 oktober 2021, toen volgens Jonathan McDowell, sterrenkundige verbonden aan het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, 22 brokstukken werden geteld. De KOSMOS 2499 satelliet werd op 23 mei 2014 gelanceerd. Waarnemers die banen van satellieten volgen zagen al dat de satelliet soms vreemde manoeuvres uitvoerde, hetgeen al tot speculaties leidde, bijvoorbeeld dat het zou gaan om een experimenteel antisatellietwapen, of een toestel dat andere satellieten kon onderhouden óf om een soort opruimer van ruimtepuin. Een artikel van het Russische Moscow Institute of Physics and Technology zei dat de KOSMOS 2499 een satelliet was met een experimentele plasmamotor, die met behulp van ionen voortstuwing levert. LeoLabs, Inc, een commercieel bedrijf dat ook satellieten volgt, denkt dat de twee momenten dat KOSMOS 2499 uiteenviel te maken hadden met een explosie van de motor, eentje met een lage intensiteit. De hoogte van 1169 km betekent dat het nog decennia kan duren voordat de broksstukken zijn opgebrand in de aardse atmosfeer. Tot die tijd vormen ze een gevaar voor de werkende satellieten op die hoogte.

Recent was er al een ander incident in de ruimte, waarbij op 27 januari twee brokstukken uit het Sovjettijdperk elkaar op meters naderden, maar net niet botsten. Dat ging om een deel van een rakettrap, die vlakbij een uitgeschakelde satelliet kwam op 984 km hoogte, die 6 meter van elkaar kwamen. Zouden ze zijn gebotst dan zou dat duizenden kleine fragmenten van ruimteafval hebben opgeleverd, die een groot gevaar kunnen vormen voor de nog werkende satellieten op die hoogte. Bron: Phys.org.

