De Event Horizon Telescope heeft beelden gemaakt van de NRAO 530 quasar

De Event Horizon Telescope (EHT) kennen we inmiddels goed, die telescoop die de gehele wereld omspant, heeft de allereerste foto’s gemaakt van zwarte gaten, die van M87* en van Sgr A*. Maar daar blijft het niet bij. Want met de gegevens verzamelt met de EHT hebben sterrenkundigen ook beelden gemaakt van NRAO 530, een quasar die op 7,5 miljard jaar afstand staat, véél verder weg dan M87* en Sgr A*. Quasars zijn sterrenstelsels die een zeer actief superzwaar zwart gat in hun centrum hebben, van waaruit naar twee kanten toe een energierijke straalstroom de ruimte inspuwt met deeltjes en straling. Omdat één van de straalstromen van NRAO 530 precies onze kant uit wijst wordt de quasar ook wel een blazar genoemd. NRAO 530 werd al in 2017 met de EHT waargenomen, maar toen was het nog een calibratieobject om de beelden van Sgr A* (het zwarte gat in ons eigen Melkwegstelsel) mee te vergelijken. En nu hebben Svetlana Jorstad (Boston University) en haar team die gegevens gebruikt om NRAO 530 scherp in beeld te krijgen. En dat is gelukt: het onderzoeksteam kon twee afbeeldingen maken van NRAO 530, het verste object ooit dat met de EHT in beeld is gebracht. Beide tonen een helder gebied aan de zuidkant van een straalstroom, waarvan de onderzoekers denken dat het een radiokern is. De resolutie van de afbeeldingen was hoog genoeg om twee componenten van de kern zichtbaar te maken. De groep was ook in staat om de polarisatie te berekenen van het licht dat wordt uitgezonden door de verschillende delen van de structuren die zichtbaar zijn, en om de magnetische velden in de straalstromen in kaart te brengen.

The Event Horizon Telescope Image of the Quasar NRAO 530, by Jorstad et al., with Lico #irapapers @ehtelescope https://t.co/H9hItZoofr pic.twitter.com/cOxKRt6vnh — IRA-INAF (@IRA_INAF) February 10, 2023

Meer informatie vind je in het vakartikel van Svetlana Jorstad et al, The Event Horizon Telescope Image of the Quasar NRAO 530, The Astrophysical Journal (2023).

Bron: Phys.org.

