Grote moleculaire wolk ‘het Kikkervisje’ lijkt om een zwaar zwart gat te draaien

Sterrenkundigen hebben in het sterrenbeeld Boogschutter (Sagittarius), waar het centrum van het Melkwegstelsel is gelegen, op een afstand van 27.000 lichtjaar een grote wolk van moleculair gas ontdekt dat de vorm heeft van een kikkervisje en dat lijkt te draaien om iets wat niet zichtbaar is. Een team onder leiding van Miyuki Kaneko (Keio Universiteit) ontdekte de wolk met behulp van de Nobeyama 45-m Radiotelescoop in Japan en met behulp van gegevens die zijn verzameld met de James Clerk Maxwell Telescoop in Europa. De wolk heeft een kop en een gebogen staart, dus de onderzoekers noemen hem daarom het Kikkervisje, een naam die aan meer astronomische objecten is gegeven. Gezien z’n vorm lijkt de wolk ergens omheen te draaien, maar wat dat is dat is niet zichtbaar, want er komt uit dat gebied geen straling (zie de illustratie hierboven). Men denkt daarom dat dit Kikkervisje draait om een zwart gat met een geschatte massa van 100.000 M☉ (zonsmassa). Dergelijke zwarte gaten zijn ’tussenmaatjes’ van zwarte gaten, de ‘Intermediate Mass Black Holes‘ (IMBH’s), met een massa tussen die van stellaire zwarte gaten (pakweg 10-100 M☉) en superzware zwarte gaten (miljoenen of miljarden M☉). Men is nu van plan om te kijken of ze met de ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) in Chili meer kunnen zien van waar het Kikkervisje omheen draait.

Meer informatie is te vinden in Kaneko et al. “Discovery of the Tadpole Molecular Cloud near the Galactic Nucleus” in The Astrophysical Journal, verschenen op 10 januari 2023.

Bron: NAOJ.

