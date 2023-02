Mercurius’ transitie voor de zon langs helpt Solar Orbiter een scherpere blik te krijgen

door

Op 3 januari j.l. was er een transitie te zien van de binnenste planeet Mercurius voor de zon langs . Die transitie (ook wel ‘overgang’ genoemd) was niet op aarde te zien, maar wel vanuit de ruimte en wel vanaf de plek waar toen de Europese Solar Orbiter zich bevond, een ruimteverkenner in een baan om de zon, die drie jaar geleden werd gelanceerd. Er waren verschillende instrumenten aan boord van de Solar Orbiter die de transitie waarnamen, onder andere de Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI), de Extreme Ultraviolet Imager (EUI) en de Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE). Hierboven een korte animatie van de transitie, net nadat Mercurius het zonsoppervlak heeft verlaten en z’n zwarte schijf (schijnbaar) door een zonnevlam gaat. Hieronder een andere animatie, als Mercurius rechtsonder over de zonneschijf beweegt (bij deze dubbelklikken om de animatie te starten).

De waarnemingen aan de transitie zijn gebruikt om de instrumenten van de zonneverkenner te calibreren. Zo is het kleine schijfje van Mercurius pikzwart als het voor de zon langs trekt, maar als er op dat schijfje toch licht te zien is dan komt dat door de wijze waarop de instrumenten met het licht omgaan, het is geen fysiek licht van de zon voor de planeet langs. Men noemt dat de ‘point spread function’ en als die bekend is dan kan men de instrumenten verbeteren in de wijze waarop ze met licht omgaan. De transitie is ook gebruikt om meer te leren van transities, waar toekomstige missies als PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) en Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey (Ariel) ook gebruik van gaan maken. Bron: ESA.

