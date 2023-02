Lichtste exoplaneet tot nu toe direct gefotografeerd: AF Lep b

door

Sterrenkundigen zijn er in geslaagd om een exoplaneet direct te fotograferen bij AF Leporis (HD 35850), een op de zon lijkende ster van spectraaltype F, die 87,5 lichtjaar van ons vandaan staat in het zuidelijke sterrenbeeld Haas (Lepus). Het bijzondere aan AF Lep b, de gefotografeerde planeet: het is de lichtste planeet die met astrometrische en directe waarnemingen is gefotografeerd. De planeet is gefotografeerd door twee teams, het ene onder leiding van Dino Mesa (INAF, Italë), het ander onder leiding van Robert De Rosa (ESO, Chili) en het is gedaan met het SPHERE instrument verbonden aan ESO’s Very Large Telescope (VLT) in Chili. Het vermoeden dát er een planeet om AF Lep zou draaien was gerezen omdat uit eerdere waarnemingen gedaan met de satellieten Hipparcos en Gaia bleek dat de ster een slingerende baan aan de hemel heeft, iets wat er op wijst dat er ‘iets’ vlakbij de ster moest staan wat met z’n zwaartekracht aan de ster trekt.

Dat ‘iets’ bleek dus AF Lep b te zijn, een exoplaneet die een paar keer zo zwaar als Jupiter is. Z’n afstand tot de ster AF Lep is vergelijkbaar met die van Saturnus tot de zon. De massa, omvang en temperatuur van AF Lep zijn vergelijkbaar met dat van de zon. Enige verschil: AF Lep is 24 miljoen jaar oud, pakweg 200 keer zo jong als de zon. De ster heeft ook een omringende gordel van stof, vergelijkbaar met de Kuipergordel rondom de ster. Onderzoek aan systemen zoals van AF Lep geven sterrenkundigen meer inzicht in het ontstaan en de evolutie van het zonnestelsel.

Bron: Phys.org.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...