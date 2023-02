Woensdag 1 maart mooie samenstand Venus en Jupiter te zien: kijken allemaal!

door

Komende woensdag 1 maart is er aan de westelijke avond hemel iets moois te zien: een nauwe samenstand (conjunctie) van de planeten Venus (helderheid -3,4m) en Jupiter (-1,6). Beiden staan in het sterrenbeeld Vissen en ’s avonds rond 20.00 uur is de samenstand mooi te zien, mits het onbewolkt is uiteraard. Het tweetal staat dan circa 10° boven de horizon, op een afstand van 39′ van elkaar, da’s iets meer dan een maandiameter. Kort na 21.00 uur verdwijnen ze onder de horizon. Kijk je een dag later naar de westelijke avondhemel dan staan Venus en Jupiter nbog steeds bij elkaar, maar is de afstand wel gegroeid tot 45′. De samenstand is met het blote oog makkelijk te zien, maar met een verrekijker of telescoop kan dat ook – de afstand tussen de twee is woensdag klein genoeg om ze beiden in je beeldveld te ‘vangen’.

En voor de mensen die van een uidaging houden: de kortste nadering tusen de twee planeten is om 06.06 uur op 2 maart, als ze elkaar naderen tot 29′. Dat zien we niet in Nederland en België, want het tweetal staat dan onder de horizon. Maar je kunt wel proberen de twee overdag te zien in een telescoop. Kijk je bijvoorbeeld die dag om 12.00 uur via een telescoop naar de planeten dan staan ze maar 32′ van elkaar vandaan. Bron: Sterrengids 2023 + hemel.waarnemen.com.

