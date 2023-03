Godspeed Crew-6!

De boosterraket landde vervolgens zo’n tien minuten na de lancering op SpaceX’s droneschip Just Read the Instructions.



of klinisch goedgekeurde medicijnen kunnen helpen bij het voorkomen van veranderingen in de hartcelfunctie en genexpressie die optreden tijdens ruimtevluchten. Verder gaan de astronauten op diverse ruimtewandelingen (EVA’s), microben verzamelen in het kader van het ISS External Microorganisms Program.

locaties in de buurt van ventilatieopeningen van de zogenoemde life-support systems worden monsters verzameld. Men wil bepalen welke microben het ISS vrijgeeft , en zo ja, hoeveel dit er zijn, en zeg maar ‘hoe ver ze buiten het station kunnen reizen’.

Dit onderzoek zou kunnen helpen bepalen of er veranderingen nodig zijn aan bemande ruimtevaartuigen, om de verspreiding van besmetting vanaf de aarde tijdens toekomstige verkenningsmissies te beperken. Eerder is al vastgesteld dat sommige microben tot wel drie jaar kunnen overleven aan de buitenzijde van het ISS. Bronnen; NASA , SpaceX, Space.com Met name bij

De bemanning gaat zich op deze missie o.a. bezighouden met het brandstofonderzoek SoFIE , en met medisch onderzoek betreffende het menselijk immuunsysteem en hartfalen. Het onderzoek Immunity Assay zal de invloed van ruimtevaart op het cellulair immuunsysteem van de mens bestuderen. Het Cardinal Heart 2.0 gaat onderzoeken