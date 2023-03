Eerste analyse Ryugu monsters rijk aan organische moleculen

De asteroïde (162173) Ryugu is rijk aan prebiotische organische moleculen aan zijn oppervlak, zo heeft een Japans/Amerikaans team van onderzoekers vastgesteld. Op zo’n kleine 350 miljoen km van de aarde werden rond 2019/20 monsters van Ryugu verzameld door de sonde Hayabusa2 en eind 2020 naar de aarde verzonden. Een eerste analyse uitgevoerd door planetair onderzoekers die een fractie van dit materiaal onderzochten onthulde het organisch materiaal. Het artikel van het team is recent gepubliceerd in Science. Organische stoffen zijn de bouwstenen van alle bekende vormen van aards leven en bestaan uit een grote verscheidenheid aan verbindingen gemaakt van koolstof gecombineerd met waterstof, zuurstof, stikstof, zwavel. Organische moleculen kunnen echter ook ontstaan door chemische reacties waarbij geen levende wezens betrokken zijn, wat inhoudt dat chemische processen in asteroïden ingrediënten voor het leven ‘zoals wij dat kennen’ kunnen creëren. Op Ryugu’s oppervlak heersen barre omstandigheden, veroorzaakt door o.a. kosmische straling, maar hoofdauteur Hiroshi Naraoka (Kyushu Universiteit) stelt dat het bovenste oppervlaktemateriaal van Ryugu het potentieel heeft om organische moleculen te beschermen. Mede-onderzoeker Jason Dworkin (NASA/GSFC) voegt hieraan toe; “Deze moleculen kunnen door het hele zonnestelsel worden getransporteerd en zich mogelijk verspreiden als interplanetaire stofdeeltjes nadat ze door inslagen of andere oorzaken uit de bovenste laag van de asteroïde zijn geworpen.”