3C 297, een quasar die helemaal alleen lijkt te zijn. Maar waarom?

Met de Chandra röntgenruimtetelescoop van de NASA hebben ze recent onderzoek gedaan aan 3C 297, een quasar die op een afstand van 9,2 miljard lichtjaar van de aarde staat. Een quasar is een sterrenstelsel met een zeer actief superzwaar zwart gat in het centrum, zo actief dat de rest van het sterrenstelsel gewoon wordt overstraald door het licht van het zwarte gat. 3C 297 is omgeven door hete gaswolken en er zijn ook twee straalstromen te zien, waar net als van de wolken röntgen- en radiostraling van af komt, één rechte straalstroom en één gekromde straalstroom. 3C 297 lijkt alle kenmerken te hebben van een cluster van sterrenstelsels, maar toch blijkt uit de waarnemingen van Chandra, maar ook van andere telescopen zoals het Gemini observatorium op Hawaï, dat 3C 297 helemaal alleen is, een losse geïsoleerde quasar. Ja er staan op foto’s 19 sterrenstelsels schijnbaar in de buurt van 3C 297, maar die blijken allemaal op verschillende afstanden te staan, ver verwijderd van 3C 297.

Op basis van de waarnemingen gedaan met de verschillende telescopen denkt men dat 3C 297 geen cluster van sterrenstelsels is, maar een zogeheten ‘fossiele groep’, een sterrenstelsels dat alle omringende sterrenstelsels door botsingen heeft verorberd en zo als enige is overgebleven. Mogelijk zijn er nog wel dwergstelsels rondom 3C 297, maar die zijn op deze afstand niet zichtbaar. De gebogen straalstroom is een gevolg van de interacties tussen 3C 297 en de opgepeuzelde sterrenstelsels. Op de foto’s is ook een hotspot te zien, een plek waar de andere, rechte straalstroom botst op gas in het intergalactische medium.

Meer info over 3C 297 vind je in dit vakartikel, dat januari 2023 werd gepubliceerd in the Astrophysical journal. Bron: Chandra.

