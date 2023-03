Bestaan bevestigd van een babyplaneet die zich een weg vreet door de protoplanetaire schijf

door

We hadden het er in 2014 al eens over, bijna negen jaar geleden: de ster HD169142, waar ze toen twee planeten in wording hadden ontdekt. Het was allemaal nog onder voorbehoud, want alle ontdekkingen worden pas definitief als ze met een onafhankelijk instrument zijn bevestigd. En voor één van die twee ‘babyplaneten’ is dat nu gebeurd, een zeer jonge planeet die op 37 AE van de ster staat, da’s 37 keer de afstand aarde-zon (149 miljoen km). Eerder was al in de protoplanetaire schijf rondom HD169142 gezien dat er zich gaten in die schijf bevinden en nu hebben ze voor één van die gaten de dader gevonden, de babyplaneet HD169142b, die zich als het ware een weg vreet door en gas en stof in die schijf en die zo steeds groter wordt. Hij is nu ongeveer zo groot als Jupiter.

Na bijna tien jaar waarnemen kon men ook zien dat de planeet beweegt, dus een baan om de ster heeft, precies met de snelheid die de bekende wetten van Kepler voorspellen. Vanaf de aarde gezien kijken we ‘van bovenaf’ tegen de ster en z’n omringende schijf, dus ideaal om alles wat om de ster heen draait goed te zien. HD169142 staat 375 lichtjaar van ons vandaan in het sterrenbeeld Boogschutter en met een leeftijd van circa 7,5 miljoen jaar is ‘ie zelf ook nog jong. Meer informatie vind je in dit vakartikel, te publiceren in de MNRAS Letters. Bron: Universe Today.

