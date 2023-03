Mogelijk heeft men geïdentificeerd wát de aanzet gaf tot het ontstaan van leven op aarde

door

Onderzoekers van Rutgers Universiteit (RU) hebben aanwijzingen gevonden voor het identificeren van datgene wat miljarden jaren terug de aanzet gaf tot het ontstaan van leven op aarde. In de speurtocht naar de bron van het metabolisme stuitten ze op een deel van een proteïne dat mogelijk aan de basis staat van het leven op aarde. Het gaat om een zogeheten peptide, twee stikstofatomen die verbonden zijn met twee nikkelatomen, die ze de bijnaam ‘Nickelback’ gaven. Een peptide is een onderdeel van een proteïne, bestaande uit een paar elementaire bouwstenen, de bekende aminozuren.

Ergens tussen 3,8 en 3,5 miljard jaar geleden moet er volgens de onderzoekers een omslagpunt zijn geweest (’tipping point’), een moment waarbij de prebiotische scheikunde overging in levende, biologische systemen. Vikas Nanda (Center for Advanced Biotechnology and Medicine, RU) en zijn collegae denken dat die overgang het resultaat was van de werking van enkele voorlopers van proteïnen, de peptiden zoals Nickelback, waardoor de oude metabolische reacties overgingen in een nieuwe reactie. De onderzoekers deden hun ontdekking van de peptide in het kader van het Evolution of Nanomachines in Geospheres and Microbial Ancestors (ENIGMA) programma, dat weer deel is van een astrobiologieprogramma van de NASA.

Sterrenkundigen zijn in de ruimte op zoek naar biosignaturen, aanwijzingen voor de aanwezigheid elders van leven. Mogelijk zijn peptides zoals Nickelback één van die biosignaturen, waar men naar op zoek kan gaan. In Nickelback zitten 13 aminozuren, die 2 nikkelionen aan zich binden. In de oceanen op de vroege aarde zat veel nikkel. Meer info vind je in het vakartikel van Jennifer Timm et al, Design of a Minimal di-Nickel Hydrogenase Peptide, Science Advances (2023).

