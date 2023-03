Van scifi naar werkelijkheid, brein-computerinterfaces stellen toekomstige astronauten in staat alleen met hun gedachten een ruimteschip te bedienen

‘May the Force be with you’ (sorry Jan Br.), deze lijfspreuk afkomstig uit de Star Wars saga wil ik toch even aanstippen aangaande dit blog over de brain-computer-interface (BCI), een futuristische technologie die het toekomstig astronauten moet gaan permitteren om louter met hun gedachten de controle over hun apparatuur, als cabine instrumenten, oppervlakterovers, en mogelijk ook gehele ruimteschepen te verkrijgen. Het doel van BCI (NL’s; brein-computerinterface) met betrekking tot de ruimtevaart is om het aanpassingsvermogen en het welzijn in het algemeen van astronauten in de barre ruimteomgeving te verhogen. NASA en een keur aan wetenschappelijk instituten en bedrijven houden zich bezig met BCI voor toepassingen in de ruimte, hieronder een beknopt overzicht van de stand van zaken.

Definitie BCI

De basale definitie van BCI – ook wel Brain Machine Interface of Neural Control Interface genoemd – houdt in een directe verbinding tussen een menselijk brein en een apparaat buiten het lichaam zoals een computer of robotisch apparaat. Deze interface wordt tot stand gebracht door het bewaken van elektrische signalen die tussen neuronen (zenuwcellen) worden verzonden en de vertaling van die signalen in computercode die vervolgens een actie wordt die anders zou worden uitgevoerd door commando’s te typen of het externe apparaat anderszins te manipuleren.

Zo een ‘supermind’ beperkt zich niet tot het steunen van vermoeide astronauten, of applicaties voor mensen met een handicap, maar is ook een van de pijlers achter het idee van transhumanisme, het uitbreiden van de menselijke capaciteiten buiten het fysieke lichaam. De bekendste voorbeelden betreffen medische toepassingen. De, na een ongeluk, volledig verlamde Amerikaan Dennis Degray vloog ooit een drone m.b.v. BCI.



BCI-systeem, (niet)-invasieve BCI

Ondernemingen en organisaties als Neuralink, SP8CEVC en Braingate, ontwikkelen futuristische strategieën waarbij BCI een centrale rol speelt, op het gebied van o.a. medische applicaties. NASA i.s.m. wetenschappelijke instituten onderzoekt, al ruim twee decennia, BCI met als doel om astronauten te kunnen ondersteunen bij ingewikkelde taken voor een zo min mogelijk fysieke en mentale belasting op het gebied van o.a. communicatie, gezondheid, en de bediening van instrumenten, zie o.a. Neurocog. Een BCI-systeem verwerft hersenseignalen, die vervolgens worden geconverteerd naar digitaal formaat voor verdere verwerking. Het monitoren van de hersenen wordt geclassificeerd als invasief en niet-invasief. De meeste niet-invasieve BCI-systemen gebruiken EEG-signalen. Dit omvat de elektrische hersenactiviteit die rechtstreeks vanaf het oppervlak van de hoofdhuid wordt geregistreerd, waarvan de primaire bron de synchrone activiteit is van geclusterde corticale neuronen. Invasieve BCI-systemen meten de activiteit van enkele neuronen van micro-elektroden die rechtstreeks in de hersenen zijn geïmplanteerd. De primaire beperking van deze aanpak is dat er een chirurgische ingreep voor nodig is, hoewel het minder ruissignalen kan geven dan EEG-signalen, zie ook De Negueruela e.a. 2011.

BCI en concrete ruimtevaarttoepassingen

De belangrijkste algemene motivator voor de toepassing van BCI in de ruimtevaart omvat het vergroten van het aanpassingsvermogen van de astronauten aan de barre ruimteomgeving. Met betrekking tot in de ruimte gebaseerde robotica zou met BCI het aantal interfaces verminderd kunnen worden, wat o.a. de communicatie binnen (en/of daarbuiten) het vaartuig, het mission control en ruimtestations kan bevorderen daar men commando’s met minimale vertraging en hoge nauwkeurigheid kan verzenden. Het zou ook efficiëntere verkenning en operaties mogelijk kunnen maken m.b.t. het beveiligen en positioneren van objecten via op afstand bediende manipulatorsystemen (RMS), en de exploratie met oppervlakterovers, zie ook De Neguerela, e.a., 2011. De onderzoekers streven ernaar om in een niet al te verre toekomst een enkele astronaut mentaal verbonden te laten zijn met de meeste grote systemen van een ruimtevaartuig, in staat om rovers, RMS, en zelfs navigatie naar believen te besturen, alleen door te denken.