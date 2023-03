Webb heeft WR 124 gefotografeerd, de zeldzame voorloper van een supernova

door

Wolf-Rayetsterren zijn zeer zware sterren, die na een kort maar heftig leven zullen exploderen als supernova, vernoemd naar de Franse sterrenkundigen Charles Wolf en Georges Rayet, die deze sterren in 1867 ontdekten. De Webb ruimtetelescoop heeft eentje ervan, WR 124 genaamd (ook wel bekend als Hen 2-427), in 2022 nauwkeurig bestudeerd en gefotografeerd. De ster staat 15.000 lichtjaar van ons vandaan in het sterrenbeeld Boogschutter (Sagittarius) en hij is omgeven door wolken van gas en stof, die bij eerdere uitbarstingen door de ster zijn uitgestoten. WR 124 is naar schatting 30 keer zo zwaar als de zon en bij die eerdere uitbarstingen (die een stuk kleiner zijn dan de finale supernova!) heeft hij al zo’n 10 zonsmassa uitgestoten. Die gas- en stofwolken stralen infraroodstraling uit en dat is precies de golflengte die Webb goed kan zien. Dat stof kan op haar beurt later weer zorgen voor het ontstaan van nieuwe sterren en planeten en ook voor het ontstaan van leven op die planeten. Onderzoek aan sterren zoals WR 124 is dan ook van belang om meer te weten te komen over het ontstaan en de evolutie van sterren en planeten.

Bron: ESA/Webb.

