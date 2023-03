Brian May door koning Charles III tot ridder gekroond

door

Queen gitarist en sterrenkundige Brian May (75) is afgelopen dinsdag 14 maart door de Britse koning Charles III tot ridder gekroond. In Buckingham Palace in Londen werd May met het ceremoniële zwaard gekroond tot ‘Knight Bachelor for services to music and charity‘. May mag nu ‘sir’ voor z’n naam zetten, een titel die hij verdiende door z’n muzikale verdiensten bij Queen en door en zijn inspanningen op het gebied van dierenrechten tegen de vossenjacht en het ruimen van dassen. Wij kennen May vooral als sterrenkundige. Begin jaren zeventig studeerde hij bij Imperial College London wis- en natuurkunde. De jaren erna stonden geheel in het teken van de muziek bij Queen, maar daarna pakte hij de draad voor de wetenschap weer op. Eind 2007 studeerde May af – zijn proefschrift ging over interplanetaire stofwolken, die het bekende zodiakale licht vormen. Hieronder May’s eigen bericht op Instagram over de kroning.

