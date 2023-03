Uracil en nicotinezuur – bouwstenen van leven – gevonden in monsters van planetoïde Ryugu

door

Onderzoekers hebben in monsters die met de Japanse Hayabusa 2 missie zijn verzameld van de planetoïde Ryugu en die naar de aarde zijn gebracht de stikstofhoudende nucleobase uracil ontdekt, dat is een belangrijk onderdeel van RNA. Voor het leven op aarde is RNA van groot belang, het zijn de moleculen die de instructies geven hoe levende organismen zichzelf moeten organiseren. Naast uracil vond men in de monsters, die in laboratoria zijn onderzocht, ook nicotinezuur (ook wel bekend als Vitamine B3 of niacine), een belangrijk bestanddeel in het metabolisme van levende organismen. De ontdekking werd gedaan door een team van onderzoekers onder leiding van Yasuhiro Oba ( Hokkaido Universiteit). Nucleobases en vitamines werden eerder al gevonden in bepaalde koolstofrijke meteorieten, maar nu zijn ze voor het eerst ook vastgesteld in planetoïden. Het bevestigd de theorie die stelt dat de bouwstenen van het leven op aarde afkomstig zijn uit de ruimte en via inslagen hier terecht zijn gekomen. Men vond de uracil en nicotinezuur door stofdeeltjes van de monsters van Ryugu eerst te stoppen in een bad van heet water en ze daarna te bekijken met behulp van vloeistofchromatografie in combinatie met massaspectrometrie met hoge resolutie. De deeltjes bleken 6–32 parts per billion (ppb) uracil te bevatten en 49–99 ppb aan nicotinezuur. Naast uracil en nicotinezuur trof men nog andere biomoleculen aan in de monsters van Ryugu, waaronder verschillende soorten aminozuren, aminen en carbonzuren, die een rol spelen in eiwitten en de stofwisseling.

Bij de eerdere ontdekkingen van uracil en nicotinezuur in de op aarde gevonden meteorieten was er nog een mogelijkheid van besmetting met aardse bronnen, maar daar is in het geval van de monsters van Ryugu geen sprake van. Later dit jaar zal de Amerikaanse OSIRIS-REx missie de monsters terug naar de aarde brengen die van de planetoïde Bennu. Men hoop dan dat daarin dezelfde moleculen zullen worden gevonden als men ontdekt heeft in de monsters van Ryugu.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Yasuhiro Oba, et al. Uracil in the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu. Nature Communications. March 21, 2023.

Bron: Universiteit van Hokudai.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...