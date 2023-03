Webb heeft de temperatuur gemeten van de rotsachtige exoplaneet TRAPPIST-1 b

door

Een internationaal team van sterrenkundigen is er in geslaagd om met Webb’s Mid-Infrared Instrument (MIRI) de temperatuur te meten van TRAPPIST-1 b, een rotsachtige exoplaneet, die samen met zes andere planeten rond de ster TRAPPIST-1 draait, ruim 40 lichtjaar van ons vandaan. De planeet geeft warmte af en die warmte is te zien als infraroodstraling, hetgeen MIRI uitstekend kan waarnemen. Het blijkt dat het aan de dagzijde van TRAPPIST-1 b 230 °C is en dat de planeet geen uitgebreide atmosfeer bezit. Het is voor het eerst dat thermische straling afkomstig van een rotsachtige planeet zo klein als TRAPPIST-1 b wordt waargenomen – tot nu toe betrof het altijd straling van Jupiterachtige exoplaneten. De temperatuur kon gemeten worden dankzij een transitie, waarbij de planeet gezien vanaf de aarde een poosje voor de ster langs trok. Hieronder zie je de lichtcurve, die dankzij die transitie een kleine dip in de lichtsterkte laat zien.

TRAPPIST-1 is een rode dwergster van spectraaltype M, veel lichtzwakker dan de zon. TRAPPIST-1 b is de binnenste van de zeven planeten van het TRAPPIST-1 systeem en hij staat op 1,5 miljoen km afstand van de ster, da’s honderd keer kleiner dan de afstand Aarde-Zon. Toch krijgt hij ‘maar’ vier keer zo veel energie van TRAPPIST-1 als de aarde krijgt van de zon. Hieronder een afbeelding waarin je de gemeten temperatuur van TRAPPIST-1 b vergeleken ziet met de aarde, Mercurius en twee model-voorspellingen.

Sterrenkundigen willen graag sterren en hun planeten zoals bij TRAPPIST-1 onderzoeken, omdat dergelijke dwergsterren tien keer vaker in de Melkweg voorkomen dan sterren als de zon. Ze hebben vermoedelijk ook twee keer zo veel rotsachtige planeten als de zon heeft, dus des te meer reden om met telescopen zoals Webb onderzoek er naar te doen. Bron: ESA/Webb.

