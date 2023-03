Hubble ziet een kwallenstelsel gas verliezen door ‘ram pressure stripping’

door

Kwallenstelsels hebben we hier vaker voorbij zien drijven op de Astroblogs, zoals ESO 137-001 in 2014 of JO204 in 2017, allemaal sterrenstelsels die enorm veel gas aan het kwijtraken zijn, gas dat naar één kant toe als lange slierten van het stelsel afdruipt. En nu is er weer eentje gefotografeerd, een kwallenstelsel dat JW100 heet. Hubble heeft ‘m in beeld gebracht en je ziet ‘m hierboven, rechtsonder op de foto. En ook hier weer hetzelfde patroon als wat je bij die andere kwallen zag: slierten gas die naar één kant uit het stelsel lijken te lekken. De rode draad bij alle kwallenstelsels: naar één kant toe lekkend gas, dat in slierten de intergalactische ruimte in vliegt. Voor die rode draad is één en hetzelfde proces verantwoordelijk en dat is ‘ram pressure stripping‘. Ram pressure is de druk die wordt uitgeoefend op een voorwerp dat zich door een medium voortbeweegt, in dit geval een sterrenstelsel dat door het intergalactisch medium beweegt. JW100 staat 800 miljoen lichtjaar van ons vandaan in het sterrenbeeld Pegasus en hij bevindt zich in Abell 2626, een cluster van sterrenstelsels, waartoe ook IC 5338 behoort, een zogeheten cD elliptisch stelsel dat de kern van het cluster vormt en dat je bovenaan op de foto ziet, de gele vage blob licht met twee kernen. Tussen de stelsels van Abell 2626 bevindt zich heet diffuus gas en als een stelsel daar in botsing mee komt kan die ram pressure stripping plaatsvinden, hetgeen ervoor kan zorgen dat het stelsel vrijwel al zijn interstellaire gas kwijtraakt en daarmee stopt met stervorming. En aldus schitterend vastgelegd met Hubble’s Wide Field Camera 3. Hubble doet ’t nog uitstekend! Bron: Phys.org.

