Pauselijke boodschap gaat op 10 juni de ruimte in

Op 27 maart 2020, nu ruim drie jaar geleden, hield Paus Franciscus voor een leeg Sint Pietersplein een toespraak, eentje vol met uitingen van geloof en hoop. Normaal is dat plein overvol bij zoiets, maar de corona-epidemie was net losgebarsten in Europa en Italië was in lockdown. Gisteren heeft het Vaticaan aangekondigd dat de tekst van die pauselijke coronatoespraak, de zogeheten ‘Statio Orbis’, verkleind is tot een ‘nanoboek’ van nog geen 2 mm groot en dat dat kleine boek op 10 juni a.s. zal worden gelanceerd en in de ruimte wordt gebracht. Op die dag wordt de “Spei Satelles” gelanceerd, de satelliet van de hoop in het Latijn, en wel met een SpaceX Falcon 9 raket vanaf Vandenberg Space Force Base in Californië. De lancering van deze ‘cube-sat’ (34x10x10 cm, minder dan 3 kg wegend) wordt gecoördineerd door het Italiaanse ruimtevaartagentschap (Agenzia Spaziale Italiana). De president daarvan, Giorgio Sacccoccia, zei dat het Vaticaan had gevraagd om “een oplossing waardoor de woorden van hoop van de Heilige Vader de grenzen van de aarde zouden overschrijden en vanuit de ruimte het grootst mogelijke aantal vrouwen en mannen op onze onrustige planeet zouden bereiken“. De satelliet komt in een baan om de aarde op een hoogte van 525 km. Vanuit de satelliet wordt de toespraak van de paus ook continu naar de aarde gezonden en wel bij een frekwentie van 437.5 MHz (UHF-band) – stay tuned! Het is niet bekend hoeveel dit allemaal gaat kosten. Bron: Phys.org.

