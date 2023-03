door

Ik kwam enkele dagen terug deze video tegen, een korte animatie waarin duidelijk wordt gemaakt hoe ASTRON’s Low Frequency Array (LOFAR) werkt, de radiotelescoop die samengesteld is uit duizenden radioantennes verspreid over diverse landen in Europa en waarvan het centrale punt zich bevindt zich op een terp bij het Drenthse Exlooërveld.

