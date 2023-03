Gemini Noord brengt de botsing van de ‘Toffeestelsels’ in beeld

door

Sterrenkundigen hebben met behulp van de 8,1 meter telescoop van het Gemini Noord observatorium op de berg Maunakea op Hawaï twee botsende sterenstelsels gefotografeerd, die samen de Toffeestelsels worden genoemd. Ik weet niet of het de juiste vertaling is, maar in het Engels spreken ze van de Taffy galaxies en als je dat op Google translate opzoekt krijgt je snoepje of toffee als vertaling. Kortom, ik heb het maar even als de Toffeestelsels aangeduid, dat klinkt wel leuk. Het gaat specifiek om UGC 12914 (links op de foto) en UGC 12915 (rechts), die zo’n 25 tot 30 miljoen jaar geleden een frontale botsing hebben gehad, hetgeen geresulteerd heeft in een soort van brug van hoog turbulente materie tussen de twee stelsels in. Normaal gesproken zou die materie (voornamelijk waterstofgas) geschikt zijn om nieuwe sterren uit te maken, maar omdat het zo turbulent is gaat dat niet, het samendrukken van het gas om tot stervorming te komen wordt verhinderd. De Toffeestelsels staan 180 miljoen lichtjaarvan ons vandaan en ze staan in het sterrenbeeld Pegasus.

Bron: NOIRLab.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...