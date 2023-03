Dag van de aarde 2023: lespakket en een oproep aan basisscholieren

door

Bijna tien jaar geleden, op 19 juli 2013, maakte de Amerikaanse ruimtesonde Cassini een indrukwekkende foto waarop zowel de planeet Saturnus als onze aarde en de maan te zien zijn. Ruimtevaartagentschap NASA had de opname van deze unieke foto aangekondigd en vroeg iedereen op die avond even te zwaaien naar Saturnus en Cassini. In de aanloop naar de Dag van de aarde 2023 op 22 april organiseren de Rijksuniversiteit Groningen en NOVA een educatief project en een challenge voor leerlingen in het primair onderwijs, om stil te staan bij deze unieke foto van onze unieke aarde. Ambassadeur van het project is bioloog en programmamaker Freek Vonk.

Begrijpend lezen

Het educatieve platform Nieuwsbegrip (https://www.nieuwsbegrip.nl) van de CED-Groep heeft in samenwerking met de RuG en NOVA actuele begrijpendlezenlessen ontwikkeld over de Dag van de aarde en de unieke foto van tien jaar geleden. De lessen worden aangeboden op verschillende niveaus, voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8.

De Dag van de aarde wordt sinds ruim 50 jaar wereldwijd jaarlijks door meer dan een miljard mensen gevierd. Ze denken na over de toekomst van de aarde en over de vraag wat zij kunnen doen om de aarde leefbaar te houden. In de lessen is ook aandacht voor de Cassini-missie, die de ringen en manen van Saturnus haarscherp in beeld bracht, voor de mooiste en donkerste plekken in Nederland en voor de planeten van ons zonnestelsel.

Challenge

In drie filmpjes lichten bioloog Freek Vonk, en de sterrenkundigen Peter Barthel (Kapteyn-instituut, RUG) en Joanna Holt (NOVA) toe waarom het belangrijk is om de aarde te beschermen. Er is aandacht voor het nachtelijk duister en voor de 17e-eeuwse wetenschapper Christiaan Huygens, die de ware aard van de ringen van Saturnus ontdekte.

De challenge bestaat uit een oproep aan alle kinderen van Nederland om met een filmpje van een minuut een mooie plek in hun directe omgeving te laten zien die belangrijk voor hen is, en die volgens hen beschermd moet worden. De school van de leerlingen die het mooiste filmpje inzenden, krijgt een dag lang het NOVA Mobiel Planetarium op bezoek. De deadline voor het insturen van de filmpjes is 31 mei 2023.

Alle informatie, de lessen, de filmpjes en het wedstrijdreglement zijn te vinden op www.astronomie.nl/dagvandeaarde. Bron: Astronomie.nl.

