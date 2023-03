Planetoïde Didymos draait zo snel rond dat er vanaf z’n evenaar materiaal de ruimte in slingert

door

Een team sterrenkundigen van de Universiteit van Alicante in Spanje heeft ontdekt dat de planetoïde Didymos zo snel ronddraait dat er materiaal vanaf z’n evenaar zo de ruimte in slingert. Didymos staat erg in het nieuws omdat het een maantje heeft, Dimorphos genaamd, waar op 26 september 2022 het 525 kg wegend projectiel DART insloeg – gadegeslagen door tal van instrumenten. Al lang bestaat de theorie dat Dimorphos een maantje is dat ontstaan is uit materiaal dat ontsnapt is van de zwaartekracht van Didymos. Om die theorie te staven hebben Nair Trógolo en zin collega’s alle kennis die er is van Didymos in de computer gestopt en daar komt uit naar voren dat de huidige snelheid van z’n omwenteling (1 omwenteling per 28 minuten en 2,28 seconde voor de 851 × 849 × 620 m grote planetoïde) genoeg is om er voor te zorgen dat puin vanaf het oppervlak in de buurt van de evenaar zo de ruimte in kan vliegen. Er zijn vervolgens vier mogelijkheden wat er met het materiaal gebeurt:

Het materiaal zou dan in de interplanetaire ruimte kunnen verdwijnen

Het zou terug kunnen vallen op Didymos

Het zou in een baan om Didymos kunnen raken

En tenslotte zou het op Dimorphos terecht kunnen komen

Men denkt dat de tweede mogelijkheid de meest waarschijnlijke is. Met de Europese HERA missie willen ze over enkele jaren verder onderzoek doen aan het systeem van Didymos en Dimorphos.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Nair Trógolo et al, Lifted particles from the fast spinning primary of the Near-Earth Asteroid (65803) Didymos, Icarus (2023).

Bron: Phys.org.

