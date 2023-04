“Bliksems” op de maan waargenomen

door

BREAKING: Voor het eerst hebben wetenschappers bliksem op de maan waargenomen. De observatie is verricht door de recent gelanceerde Lirpa-1 satelliet, die een bliksemdetector aan boord heeft. De elektrische ontladingen houden wellicht verband met de vreemde lichtflitsen die al langer op de maan worden waargenomen, de zogenaamde Transient lunar phenomenon. Hoe de ontladingen precies ontstaan is momenteel onduidelijk. Dit nieuws is vers van de pers, dus later snel meer.

