Prebiotische moleculen – bouwstenen van leven – ontdekt in stervormingsgebied IC348

Twee sterrenkundigen hebben in het stervormingsgebied IC348, dat deel uitmaakt van de Perseus Moleculaire Wolk, een open stercluster van slechts 2 tot 3 miljoen jaar oud, prebiotische moleculen ontdekt, moleculen die gezien worden als de bouwstenen van primitief leven. Susan Iglesias-Groth (Instituto de Astrofísica de Canarias) en Martina Marín-Dobrincicof (Polytechnic University of Cartagena) onderzochten de gegevens van waarnemingen gedaan met NASA’s Spitzer infrarood-ruimtetelescoop en daaruit blijkt dat de wolk tsjokvol zit met biologische moleculen, moleculen waarmee complexe moleculen, zoals aminozuren, kunnen worden gebouwd. De Perseus Wolk ligt vlakbij het zonnestelsel en is daarom gemakkelijk waar te nemen. Uit de waarnemingen met Spitzer blijkt dat de wolk vol zit met:

moleculaire waterstof (H 2 )

) hydroxyl (OH)

water (H 2 O)

O) kooldioxide (CO 2 )

) ammonia (NH 3 )

) hydrogen cyanide (HCN)

acetylene (C 2 H 2 )

H ) diacetyleen (C 4 H 2 )

H ) cyanoacetyleen (HC 3 N)

N) cyanobutadiyne (HC 5 N)

N) ethaan (C 2 H 6 )

H ) hexatrine (C 6 H 2 )

H ) benzeen (C 6 H 6 )

H ) polycyclic armoatic hydrocarbons (PAH)

fullerenen C60 en C70

Dit alles trof men aan in het diffuse gas in IC348, het gas waaruit ook sterren en planeten worden gevormd. De waarnemingen maken het aannemelijk dat er accretie bij de jonge planeten plaatsvindt, dat wil zeggen dat er materie van de gaswolken naar de planeten stroomt, materie waar de prebiotische moleculen deel van uitmaken. Mogelijk dat op deze manier de weg wordt voorbereid voor het ontstaan van leven op deze planeten. Met de James Webb Space Telescope (JWST) wil men in de toekomst met spectroscopische waarnemingen de precieze verdeling van de moleculen in IC 348 vastleggen.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Susana Iglesias-Groth et al, A rich molecular chemistry in the gas of the IC 348 star cluster of the Perseus Molecular Cloud, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2023). Hier de ArXiv versie van het artike;l

Bron: Phys.org.

