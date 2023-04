Zoek je nog inspiratie voor leuke Astro-3D prints?

door

3D printers zijn vandaag de dag overal verkrijgbaar, betaalbaar en makkelijk te gebruiken om driedimensionale objecten mee te printen. Er is zelfs een 3D printer aan boord van het internationale ruimtestation ISS, de eerste arriveerde daar al in 2014. Met de 3D-printer is van alles te printen, van miniatuurauto’s tot aan complete raketten – de allereerste 3D-raket (Teran 1) werd op 22 maart j.l. gelanceerd. Afijn, tijd om je 3D printer bij de hand te nemen en er leuke Astro-3D prints mee te maken. Hier wat voorbeelden met links naar de bouwtekeningen, die je nodig hebt om ze te kunnen printen.

Nou, succes er mee! Bron: Space.com

