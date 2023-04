Mercurius heeft nu een gunstige avondverschijning laag in het WNW

door

Woensdag 12 april bereikt Mercurius zijn grootste oostelijke elongatie en is het een ‘avondster’ . De hoekafstand van Mercurius tot de Zon bedraagt 19°29’. De planeet staat ten oosten van de Zon en gaat na de Zon onder. De planeet heeft een helderheid van +0,3m, is voor 37% verlicht en heeft een schijnbare diameter van 7,7”. Aan het einde van de burgerlijke schemering, rond 21:05 uur, staat Mercurius nog 12° boven de horizon, in het westnoordwesten. Dit is dus een gunstige avondverschijning vanavond en komende dagen. De planeet gaat woensdag om 22:32 uur onder, 02:02 uur na de Zon. Zie ook de horizonkaart voor deze avondverschijning, hierboven. De grootte van het stipje op de kaart geeft de helderheid weer. Mercurius is helderder voor de grootste avondelongatie dan erna. Om Mercurius te vinden kan een verrekijker handig zijn. Bron: hemel.waarnemen.com.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...