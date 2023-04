Mercurius zichtbaar, maar Venus steelt de show

door

Om Mercurius te zien met het blote oog moet je je best doen. Nu is er deze dagen sprake – zoals Arie berichtte – van een gunstige avondverschijning. Ongelukkigerwijs schuift net in deze periode het ene na het andere bewolkings- en regengebied ’s avonds ons land binnen. Maar hier in het oosten des lands had ik deze avond het geluk dat het nog net lang genoeg helder was voor de pret werd bedorven.

De bewolking zat weliswaar al weer in de weg, maar ik kon even wachten tot Mercurius in een helder gebiedje kwam.

Ondertussen werd het donkerder en eigenlijk ging Venus de show stelen, zo mooi dicht bij de Pleiaden. Een mooie bijvangst 🙂

