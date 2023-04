Volg hier live de lancering van JUICE, donderdag 14.15 uur!

door

Op donderdag 13 april om 14.15 uur Nederlandse tijd wordt vanaf platform ELA-3 op de Europese lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana ESA’s Jupiter Icy Moons Explorer missie (kortweg JUICE) gelanceerd. De ruimteverkenner van de ESA zal drie manen van Jupiter gaan ‘bezoeken’, te weten Ganymedes, Callisto en Europa, alle drie in het bezit van een dikke ijskorst met daaronder vermoedelijk een vloeibare oceaan. Pas in juli 2031 zal Jupiter bereikt worden, na vier eerste gravitationele flyby’s, de eerste in augustus 2024 als JUICE langs de aarde en maan zal vliegen. Een jaar later vliegt ‘ie langs Venus en september 2026 én januari 2029 zal JUICE opnieuw langs de aarde vliegen – jawel, een ingewikkeld traject. Na eerst Callisto en Europa te hebben bestudeerd zal JUICE december 2034 in een elliptische baan om Ganymedes terechtkomen, de grootste mana van Jupiter en de enige maan in het zonnestelsel die over een magnetisch veld beschikt. JUICE zal donderdag de ruimte in worden gebracht met een Ariane 5 ECA draagraket en wel met vlucht VA260. Hieronder het scherm waarin je live de lancering kunt zien. De uitzending begint om 13.45 uur.

Bron: ESA.

