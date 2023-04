China kiest asteroïde 2019 VL5 voor afbuigingstestmissie à la DART

De test van China maakt deel uit van een breed planetair verdedigingsplan dat door het land wordt opgesteld om de bedreigingen van asteroïden in de buurt van de aarde tegen te gaan, inclusief een asteroïdedetectie- en vroegtijdig waarschuwingssysteem. In China’s meest recente witboek, hier in het Engels te lezen, over de ruimtevaart , dat begin 2022 werd uitgebracht , staat meer over de ruimtevaartplannen van het land, paragraaf 7 gaat o.a. over planetaire defensie en de missies. Bronnen; SpaceNews, Xinhua, CNSA, NASA, ESA, White Paper 2022