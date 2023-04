ESA’s Juice gelanceerd om de geheimen van Jupiters ijsmanen te ontrafelen

door

De Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) van ESA ging op 14 april om 14.14 uur Nederlandse tijd (CEST) – mooi getimed – vanaf Europa’s lanceerbasis in Frans-Guyana op een Ariane 5-raket de ruimte in – trois, deux, une, top…. allumage vulcan. De geslaagde lancering markeert het begin van een ambitieuze reis om de geheimen van de oceaanwerelden rond de reuzenplaneet Jupiter te ontrafelen. Na de lancering en afkoppeling van de raket bevestigde het European Space Operations Centre (ESOC) van ESA in Darmstadt, Duitsland, dat het grondstation New Norcia in Australië om 15.04 uur CEST een signaal had opgepikt. De 27 meter lange zonnepanelen van het ruimtevaartuig ontvouwden zich om 15.33 uur CEST in de kenmerkende kruisvorm en zorgden er zo voor dat Juice naar de buitenste randen van het zonnestelsel kan reizen. Hieronder een video van de lancering van JUICE vanmiddag.

Bron: ESA.

