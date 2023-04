De magnetische reconnectie als verklaring voor de superhete corona van de zon

door

Al acht decennia vragen sterrenkundigen zich af waarom de corona van de zon zo heet is. Terwijl de troposfeer van de zon, dat is z’n zichtbare oppervlak, 5.500 °C heet is bedraagt de temperatuur van z’n atmosfeer (dat is de corona) meer dan twee miljoen graden, een enorm verschil. Maar nu lijkt toch steeds meer duidelijk te worden dat de verklaring gevonden moet worden in de zogeheten ‘magnetische reconnectie’. Met de Solar Orbiter van de ESA hebben ze op 3 maart 2022 waarnemingen aan de zon kunnen doen met de zogeheten Extreme Ultraviolet Imager (EUI) en die waarnemingen konden ze verbinden aan ander waarnemingen, gedaan met NASA’s Solar Dynamics Observatory (SDO) en met de Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) missies. Uit al die waarnemingen kon men afleiden dat er op de zon in z’n atmosfeer op kleine schaal (∼ 390 km) magnetische reconnecties plaatsvinden, dat betekent dat een magnetisch veld in een plasma verandert in een meer stabiele omgeving en daarbij komt veel energie vrij. De corona van de zon is zo’n plasma, van heet geïoniseerd gas, en het is dankzij die magnetische reconnecties dat er niet alleen zonneuitbarstingen plaatsvinden, die het zogeheten zonneweer beïnvloeden, maar ook dat de corona nog veel heter is dan de troposfeer. Hieronder een video over de magnetische reconnecties op de zon.

De reconnectie van 3 maart 2022 duurde ongeveer een uur en de temperatuur was op het moment dat het magnetische veld een sterkte van nul had gekregen opgelopen tot tien miljoen °C. Dit werd gevolgd door een serie hete plasmabellen vanuit het gebied met de ‘null-point’ magnetische sterkte, die met een snelheid van zo’n 80 km/s naar buiten werden gespuwd. Meer informatie over de magnetische reconnectie vind je in dit vakartikel van Xin Cheng, Nanjing University, et al: Ultra-high-resolution Observations of Persistent Null-point Reconnection in the Solar Corona, verschenen in Nature Communications.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...