Bestaan topologische solitonen, sterren die heel erg op zwarte gaten lijken?

door

Een groep natuurkundigen onder leiding van Pierre Heidmann (Johns Hopkins University) is naar aanleiding van de ontdekking van zwaartekrachtgolven in 2015 gaan rekenen aan zwarte gaten en de uitkomsten daarvan waren dat er mogelijk een nieuw soort ster is bedacht, eentje die sterk lijkt op een zwart gat, maar die toch net in staat is een klein beetje licht uit te zenden. Deze hypothetische ster wordt een topologische soliton genoemd en net als echte zwarte gaten kunnen ze door hun sterke zwaartekracht licht afbuigen. Het object is de uitkomst van wiskundige vergelijkingen en in onderstaande korte video zie je licht in drie situaties: als er niets is wat het afbuigt, als het afbuigt bij een zwart gat en tenslotte bij een topologische soliton.

Credit: Pierre Heidmann / Johns Hopkins University.

Licht buigt ook in topologische solitonen weliswaar sterk af, maar dan verstrooit het in bewegingen kriskras door elkaar, waarna het licht als een zachte waas uit het object verdwijnt. Voor de theoretische constructie van deze hypothetische objecten is niet alleen gebruik gemaakt van kwantummechanika, maar ook van de snaartheorie. Het is daarom ook belangrijk werk voor de theorie van de kwantumzwaartekracht, die veronderstelt dat net als de andere natuurkrachten de zwaartekracht wordt overgebracht door draagvoerende deeltjes, gravitonen.

Meer informatie vind je in dit vakartikel: Imaging topological solitons: The microstructure behind the shadow, Physical Review D (2023). Bron: Phys.org.

