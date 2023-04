Aftermath geëexplodeerde Starship S24 / Booster 7

door

Onder luid gejuich van het massaal toegestroomde publiek en de 1800 SpaceX medewerkers vertrok in een cyclopische vlammenzee het SpaceX’ Starship S24 / Super Heavy. om 15:35 NL’se tijd. vanaf Starbase, Boca Chica, Texas. De vlucht van het 120 meter hoge Starship-raketcombinatie, ging oostwaarts over de Golf van Mexico en zou over de ‘Straits of Florida’, gaan om te eindigen nabij de archipel van Hawaï in de Stille Oceaan. Helaas explodeerde en desintegreerde de combinatie nog voor de ‘stage seperation’, het afscheiden van de booster van het moederschip in minder dan vier minuten. en SpaceX twitterde zeven minuten later (om 15:42) “As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation“. Het Starship kwam tot een hoogte van 39 km.



Het doel van de vlucht was om wat de omloopsnelheid wordt genoemd te behalen – voor een lage baan om de aarde, ongeveer 28.160 km/u – op een hoogte van zo’n 240 km. Ongeveer 100 km voor de noordwestkust van Kauai, een deel van de Hawaiiaanse archipel, zou het schip landen bij het Papahanaumokuakea Marine National Monument. Zie ook het FAA-document voor alle details. Deze landing was gepland voor 90 minuten na het opstijgen vanaf Boca Chica.​Het Starship-systeem van SpaceX voor maan- en Marsreizen is ontworpen om volledig herbruikbaar te zijn.

Volgens deze missiebeschrijving van SpaceX zouden de 33 Raptor-motoren van Booster 7 drie minuten na de lancering worden uitgeschakeld en even later zou de B7 zich hebben moeten afscheiden van het moederschip. De B7 zou zo’n acht minuten na lancering neer hebben moeten storten in de Golf van Mexico. De zes Raptor-motoren van de bovenste trap van het Starship startten na ong. drie minuten in de vlucht. Deze zouden 6,5 minuut brandden, maar het gevaarte desintegreerde reeds eerder, krap vier minuten na lancering nog voor het afscheiden van elkaar, begon te tuimelen, en stortte in zee. SpaceX gaat nu verder aan de slag met het onderzoek naar de vlucht. Bronnen; SpaceX//Starship twitter, Space.com, NYT



