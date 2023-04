Komend weekend is het maximum van de Lyriden

door

De meteorenzwerm Lyriden bereikt op zondag 23 april 2023, rond 5 uur, zijn maximum. De meteoren van de Lyriden zijn snel en helder en vertonen soms vuurbollen. Wanneer de radiant in het zenit zou staan, zouden er van deze zwerm naar verwachting gemiddeld zo’n 13 meteoren per uur vallen. Rond 6:00 uur staat de radiant van de zwerm in het hoogste punt (op 71°) aan de hemel. Het beste moment om Lyriden waar te nemen is op 23 april rond 4:00 uur (zie het kaartje). De radiant van de zwerm staat dan ongeveer 63° boven de horizon, in het zuidoosten. Er zijn dan bij ons ieder uur naar schatting ongeveer 5–10 meteoren van deze zwerm zichtbaar (de Sterrengids 2023 schat het op 10 tot 15). Samen met meteoren van andere zwermen, en sporadische meteoren, zijn er bij donkere, heldere hemel in totaal circa 11–19 “vallende sterren” per uur te zien. De Maan is voor ongeveer 10% verlicht, maar gaat om 0:13 uur onder. Rond 5:45 uur gaat het schemeren en om 6:26 uur komt de Zon op.

De Lyriden zijn de oudst bekende meteorenzwerm; zeker 2600 jaar geleden werden ze al opgemerkt. Het feit dat de piek van de zwerm nog zo scherp is heeft vemoedelijk te maken met het feit dat de baan van de zwerm nauwelijks verstoord wordt door planeten. De meteoren zijn afkomstig van de komeet C/1861 G1 Thatcher en zijn hiermee de sterkste meteorenzwerm die een langperiodieke komeet als bron hebben. Bron: hemel.waarnemen.com.

