NASA’s satelliet Rhessi verbrand in de atmosfeer boven de Sahara

De NASA heeft laten weten dat de onbestuurbare satelliet Rhessi (dat staat voor de ‘Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager’) donderdagochtend boven de Sahara woestijn in de atmosfeer is verbrand. De 300 kg wegende satelliet was in 2002 gelanceerd en diende om zonneuitbarstingen waar te nemen. Door communicatieproblemen stopte Rhessi in 2018 met z’n wetenschappelijke activiteiten. Hij kwam in een lage bana om de aarde terecht en door atmosferische weerstand (‘drag’) werd die baan steeds lager. Daarom werd kort geleden duidelijk dat de satelliet in de atmosfeer terecht zou lomen en was de grote vraag waar dat zou gebeuren en of er risico was dat brokstukken boven bewoonde gebieden terecht zouden komen. Die kans werd laag ingeschat, het was een kans van één op 2.467 dat de satelliet een mens zal raken. Het is niet bekend of er ook broksstukken op aarde terecht zijn gekomen of dat er schade is. Bron: Phys.org.

