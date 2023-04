Televisietip: Andere tijdenspecial met Chriet Titulaer

door

Vanavond 22 April 2023 om 20.35 op NPO 2 een “must see-Andere tijden special” over jeugdheld van mij…..een charismatische persoonlijkheid van het kaliber Patrick Moore, Carl Sagan……of waren Patrick Moore en Carl Sagan nu van het kaliber van deze bijzondere, vriendelijke en razend intelligente man??? Ik het hier natuurlijk over de onnavolgbare Chriet Titulaer!!!! Nou ja…Ik ben 60 plus….van de “Apollo-generatie”….en dus mag ik eindelijk heerlijk toegeven aan dit soort van fine populair wetenschappelijke jeugdsentimenten.

Ik was een jaar of acht ten tijden van het Apollo-programma, had net mijn allereerste sterrenkundeboek “De Wonderen van het Heelal” verslonden…..en toen kwam deze man op de buis…deel uitmakend van een hyper verleidelijk astronomisch en ruimtevaart “supertrio” te weten…Chriet Titulaer….Henk Terlingen….en…Rudolf Spoor…..enne…….als Chriet Titulaer begon te praten met dat fraaie ozo kenmerkende zuid Limlandse accent….tja. dan werd het echt spannend……alsof ik aan een infuus gevuld met hemelkennis lag aangesloten….open die kraan en laten stromen al die feiten en weetjes…jammie de pammie!!

Natuurlijk heb ik nog steeds heel veel boeken van zijn hand in mijn overvolle boekenkast liggen….en ik heb alweer een veelheid aan jaren geleden op uitnodiging van Hans Prinse van de Sterrenkunde vereniging Eurostar/Rotterdam de eer en het genoegen gehad om mee te mogen helpen met het uitzoeken van het enorme en schitterende foto-archief van Chriet Titulaer, waarvan er een paar (uiteraard dubbele!!) nu nog steeds boven mijn bed hangen!

Het enige jammere vind ik nog steeds dat ik vreemd genoeg wel het grote genoegen heb gehad om Sir Patrick Moore (de beroemde voorheen presentator van het glorieuze BBC programma “The Sky at Night”) te mogen ontmoeten….en zelfs aldaar in zijn huis en TV-studio “Farthings” in Selsey beach aan de engelse zuid kust, samen met vriendje Jonathan Hall de lunch te hebben mogen gebruiken……..en tevens heb ik ook nog het genoegen gehad om “oog in oog te staan” met een zekere Dr. Brian May……vriendje van Patrick Moore en een ook begenadigd astro-popularisator. Oh ja…..en hij deed ook “iets” in een “bandje” genaamd Queen!!…..heel leuk allemaal….maarre…ik had het echt helemaal “niet erg gevonden” om ook Chriet Titulaer eens in levende lijve te mogen tegenkomen. Nou ja….dat heeft dan even niet zo mogen zijn.

Maar goed…..de goede man is nog steeds niet vergeten blijkens deze fraaie foto die het omslag van de vara-gids van deze week siert….enne….vanavond om 20.35 op NPO 2….voor de “oudere jongere wetenschaps-liefhebbers onder ons” is hij weer te bewonderen als één van de hoofdrolspelers in het programma “Andere tijden special”, welke terugblikt hoe wij in die goeie ouwe tijd der jaren 80 en 90 van de vorige eeuw dachten hoe de toekomst (eh..nu dus) er uit zou kunnen gaan zien!!

Gaat dat zien….gaat dat zien!!

