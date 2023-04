Sterrenkundigen zien ‘Scary Barbie’, een superzwaar zwart gat die een zware ster opeet

door

Ze zijn vaker gezien door sterrenkundigen, Tidal Disruption Events (TDE’s), extreme uitbarstingen van straling als een zwart gat een complete ster aan het oppeuzelen is. Maar de TDE die nu bekend staat als ZTF20abrbeie, hetgeen ze maar voor het gemak veranderd hebben in ‘Scary Barbie’, is meer dan extreem. Danny Milisavljevic (Purdue University) en z’n collega’s hebben ‘m bestudeerd en nooit eerder hebben ze zo’n energieke uitbarsting meegemaakt. Supernovae zijn al extreme uitbarstingen van licht, maar bij Scarry Barbie kwam meer dan duizend keer zo veel energie vrij als bij een supernova. Vele telescopen hadden uitbarsting AT 2021lwx, zoals ‘ie in eerste instantie werd genoemd, van deze ’transient’ wel gezien, zoals de Zwicky Transient Facility (ZTF) van het bekende Palomar Observatorium in Californië, maar de sterrenkundigen hadden geen idee welke energie er precies vrijkwam. Het was pas toen Milisavljevic’s team een AI algoritme losliet op alle gegevens van die telescopen, de zogeheten Recommender Engine For Intelligent Transient Tracking (REFITT), die als een stofkam de details van de uitbarsting wist uit te pluizen. Toen pas bleek dat AT 2021lwx gaat om een superzwaar zwart gat dat langzaam maar zeker een grote zware ster aan het opeten is. Zo’n gebeurtenis wordt een TDE genoemd en normaal gesproken duurt zoiets enkele weken of maanden. Maar Scary Barbier had meer tijd nodig, die schrokpartij duurde meer dan 800 dagen, ruim twee jaar – het is zelfs nog niet afgelopen. De ster die slachtoffer is heeft een massa van naar schatting 14 keer de zonsmassa, het zwarte gat van zo’n 100 miljoen zonsmassa.

“Scary Barbie” the black hole first received a random name: ZTF20abrbeie. Its nickname came from the letters in the assigned name and its “terrifying” characteristics, said study co-author & @PurduePhysAstro assistant professor Danny Milisavljevic #ScaryBarbie #BarbieMovie pic.twitter.com/b60fJU4JJf — Mindy Weisberger (@LaMinda) April 25, 2023

Meer informatie vind je in het vakartikel van Bhagya M. Subrayan et al, Scary Barbie: An Extremely Energetic, Long-Duration Tidal Disruption Event Candidate Without a Detected Host Galaxy at z = 0.995, arXiv (2023).

Bron: Phys.org.

