Oeps, Juice heeft een probleem: z’n radarantenne is slechts deels uitgeklapt

Ruim twee weken geleden werd Juice gelanceerd, de Jupiter Icy Moons Explorer missie van de ESA, die bedoeld is om enkele manen van Jupiter te gaan bestuderen, kijkend of er mogelijk leven aanwezig is in hun ondergrondse vloeibare oceanen. En nu is daar een tegenvaller, want afgelopen vrijdag liet de ESA weten dat er een probleem is met de radarantenne van Juice, de antenne die gebruikt gaat worden om met radarsignalen door de ijskorst van de manen Ganymedes, Callisto en Europa te kijken en te ontdekken wat zich onder die ijskorst afspeelt. De radarantenne is 16 meter lang, maar volgens de ESA is de antenne nu maar voor 1/3e deel uitgeklapt. De oorzaak is vermoedelijk ook al bekend: Technici van de ESA vermoeden dat een klein, uitstekend pennetje de oorzaak is. Juice zal pas in juli 2031 z’n doel bereiken, Jupiter en diens manen, dus men heeft nog een poosje om te kijken of er een oplossing is. Dezelfde technici (uit Duitsland) hebben al een idee: de motoren van de verkenner aandoen en dan kijken of het pinnetje door de trillingen uit de weg gaat, zodat de antenne verder uit kan klappen. Ook zou men de verkenner kunnen roteren met hopelijk hetzelfde effect. Andere onderdelen van Juice zijn afgelopen tijd wel met succes uitgeklapt: de radioantenne, de zonnepanelen en een 10,6 meter lange ‘boom’ om het magnetisch veld van Jupiter te meten. Prijskaartje van de Juice missie: € 1,6 miljard. Bron: Phys.org.

