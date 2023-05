Mogelijk heeft het Melkwegstelsel geen vier, maar slechts twee spiraalarmen

door

De gangbare theorie is dat ons Melkwegstelsel een balkspiraalstelsel is met vier spiraalarmen, waarvan er twee ontspringen aan het uiteinde van de lange centrale balk (Scutum-Centaurus- en Perseusarmen) en twee kleinere armen tussen de grote armen gelegen zijn (Norma- en Sagittariusarmen) – zie de illustratie hierboven. Recent hebben Chinese sterrenkundigen echter vermoedens geuit dat de Melkweg mogelijk geen vier, maar slechts twee spiraalarmen heeft. Met twee sterrenwachten in China, het Purple Mountain Observatory en de National Astronomical Observatories, hebben ze waarnemingen gedaan, aangevuld met gegevens die verzameld zijn met de Europese Gaia ruimtetelescoop. Van andere sterrenstelsels is bekend dat ze in drie vormen bestaan, de (balk-)spiraalstelsels, de elliptische stelsels en de onregelmatige stelsels. De meeste spiraalstelsels hebben twee grote spiraalarmen, die verder van de kern uitwaaieren in meerdere armen, als een soort kosmische rivierdelta. Die afsplitsingen zouden het gevolg kunnen zijn van botsingen van het stelsel met kleinere satellietstelsels. Met vier spiraalarmen zou de Melkweg dus een vreemde eend in de bijt zijn.

Om te kijken of de Melkweg een uitzondering is of dat het beeld van de spiraalarmen niet klopt onderzochten de Chinesen met de telescopen sterren in de Melkweg, om hun lokatie, snelheid en bewegingsrichting te achterhalen. Daarvoor keken ze onder andere naar 24.000 zogeheten O-B sterren, jonge, zware sterren waarvan bekend is dat ze na hun vorming niet veel van plek veranderen. Ook gebruikten ze de met Gaia waargenomen gegevens van bijna duizend sterclusters. Met alle gegevens waren ze in staat om een driedimensionaal beeld van de spiraalarmen van de Melkweg te maken. Uitkomst was dat de Melkweg maar twee spiraalarmen lijkt te hebben. Er zijn wel kleinere armen, maar die zijn verder weg gelegen en ze zijn niet verbonden aan de twee grote spiraalarmen.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Y. Xu et al, What Does the Milky Way Look Like?, The Astrophysical Journal (2023). Bron: Phys.org.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...