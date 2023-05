Video: NASA brengt de grootte van superzware zwarte gaten in beeld

door

Het schijnt ‘Black Hole Week‘ in de VS te zijn. “Grab your telescopes and get ready for a week of Black Hole Exploration!” schrijft de NASA, alsof je ze met je telescoop in de achtertuin kunt bewonderen. In het kader van die week is het Conceptual Image Lab van NASA’s Goddard Space Flight Center gekomen met een prachtige animatie, waarin de grootte van sommige superzware zwarte gaten wordt vergeleken met de omvang van planeetbanen in het zonnestelsel.

Licht dat de waarnemingshorizon van een zwart gat passeert – het punt van geen terugkeer, omdat er binnen een grotere ontsnappingssnelheid is dan de lichtsnelheid – raakt voor altijd gevangen en elk licht dat er dichtbij komt, wordt omgeleid door de intense zwaartekracht van het zwarte gat. Samen produceren deze effecten een “schaduw” die ongeveer twee keer zo groot is als de feitelijke waarnemingshorizon van het zwarte gat. Het is de schaduw van tien superzware zwarte gaten die vergeleken wordt met het zonnestelsel, van klein (het zwarte gat in 1601+3113, 100.000 zonsmassa) naar groot (TON 618, 60 miljard zonsmassa) – bij de laatste doet licht er een paar weken over om de schaduw van de ene naar de andere kant te overbruggen. De bekende Sgr A* en M87* komen ook langs in de animatie.

Bron: NASA.

