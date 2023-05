Restanten allereerste beschreven supernova waargenomen met de Dark Energy Camera

door

In het jaar 185 verscheen er een supernova aan de hemel, eentje die maar liefst acht maanden met het blote oog te zien was en die door Chinese astronomen, nee astrologen kunnen we beter zeggen, werd beschreven, opgetekend in het Boek van de Late Han. De ‘gastster’ zoals de Chinesen de nieuwe ster noemden was de allereerste supernova die beschreven werd. De supernova vond plaats in het gebied waar zich het sterrenbeeld Circinus bevindt en het was een type Ia supernova zoals we nu weten, dat wil zeggen dat de ‘progenitor’ een witte dwerg was die zwaarder was geworden dan de limiet van Chandrasekhar en die toen een thermonucleaire explosie onderging. De supernova heeft een restant achtergelaten, een ring van de uitgestoten materiaal dat heden ten dage RCW 86 wordt genoemd. Dat restant is recent onderzocht met de Dark Energy Camera (DECam) een 520 megapixel camera verbonden aan de Víctor M. Blanco 4-meter Telescoop van het Cerro Tololo Inter-American Observatorium in Chili. De camera is eigenlijk bedoeld om metingen te doen aan de donkere energie in het heelal, maar om dat te kunnen doen worden objecten zowel dichtbij (zoals RCW 86) als ver weg gefotografeerd.

Hierboven zie je de foto van de restanten van SN 185. Er zit pakweg 1850 jaar tussen de supernova en nu, maar sterrenkundigen hadden verwacht dat het minstens 10.000 jaar zou duren voordat structuren zoals nu te zien zijn zich zouden ontwikkelen. Dat gaat kennelijk veel sneller dan gedacht. Wel is bevestigd dat RCW 86 inderdaad het restant is van de supernova die in 185 plaatsvond. De vraag die nu nog onbeantwoord blijft is hoe RCW 86 zo snel heeft kunnen expanderen tot wat het vandaag de dag is. Röntgenwaarnemingen laten zien dat er veel ijzer in het restant zit, een duidelijk teken dat het een type Ia supernova was, maar verder moet men nog gissen. Bron: Phys.org.

