Bezorgt radiosignaal naar Pioneer 10 voor ‘first contact’ in het jaar 2029?

Signalen naar Voyager 1 en New Horizons zullen in de nabije toekomst hun eerste sterren tegenkomen. Het team berekende de datums waarop transmissies nabij sterren zouden raken door rekening te houden met de snelheid waarmee de lichtsnelheid één parsec per 3,26 jaar aflegt. Hierdoor konden ze de tijd in jaren bepalen voordat de transmissies elke ster bereikten. Voorspeld is dat de signalen Voyager 1 bereiken in 2044, en de signalen m.b.t. Voyager 1 zullen in 2341 277 sterren hebben weten te bereiken, en het vroegste ‘antwoord´ dat terugverwacht kan worden van ETI bleek 2109. De signalen van New Horizons hebben nog geen ster ontmoet, maar zullen er rond 2119 contact mee maken en tegen 2338 zullen ze 139 sterren tegengekomen zijn.

Sceptici

“Als er een reactie zou worden verzonden, zou ons vermogen om het te detecteren van veel factoren afhangen. Sommige astronomen zijn sceptisch. Astronome Macy Huston (Pennsylvania State University) stelt in haar commentaar op de studie (hoewel niet erbij betrokken) aan PopSci: Deze factoren omvatten ‘hoe lang of vaak we de ster volgen op een reactie’, en ‘hoe lang of vaak het retoursignaal wordt uitgezonden’. Onze radio-uitzendingen hebben slechts een miljoenste van het volume van de Melkweg bereikt.” Ook is het nog lang niet duidelijk of al deze sterren planeten hebben.