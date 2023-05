De maan lijkt inderdaad een vaste binnenste kern te hebben

door

Een team van Franse sterrenkundigen (Université Côte d’Azur, Observatoire de la Côte d’Azur, MCCE, Observatoire de Paris, Sorbonne Université) heeft aanwijzingen gevonden dat de maan een vaste binnenste kern heeft, die vooral uit ijzer bestaat. Dat is vergelijkbaar met de kern van de aarde. In 2011 hadden onderzoekers van de NASA al een soortgelijke conclusie, nadat zij seismische gegevens, die verzameld waren tijdens de Apollo missies op de maan, hadden onderzocht. Zij dachten toen dat die binnenste vaste kern een straal van 240 km moest hebben. De Fransen baseren zich op diverse recente onderzoeken, die onder andere op de maan zelf zijn verricht, maar ook door missies in de ruimte. Alle gegevens die ze hadden stopten ze in computermodellen en daarmee keken ze welke opbouw van de maan het beste past bij de gegeven. Uit de gegevens blijkt dat er in de maan een actieve ‘overturn’ is, een gebied waar materiaal met een hogere dichtheid gescheiden wordt van materiaal met een lagere dichtheid – het eerste trekt naar de kern toe, het tweede gaat omhoog de mantel in. Dit verklaart de aanwezigheid van bepaalde elementen in gebieden op de maan die van oorsprong vulkanisch waren. De dichtheid van de vaste binnenste kern – 7822 kg/m³ – is vergelijkbaar met die van de aarde en beiden bestaan uit ijzer. De straal van de binnenste kern is 258 km. Daarbuiten bevindt zich een vloeibare buitenste kern, die een straal van 362 km heeft.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Arthur Briaud et al, The lunar solid inner core and the mantle overturn, Nature (2023).

Bron: Phys.org.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...